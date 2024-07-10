Радченко: Англия будет играть в футбол, который не нравится болельщикам, но даёт результат

Бывший футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы 2024 года Нидерланды — Англия. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

«Зачем сборной Англии что-то менять? Англичане, наверное, в матче с Нидерландами будут играть в тот футбол, который не нравится болельщикам, но он даёт результат. Если такая тактика даёт результат, то Саутгейт ничего не будет менять.

Мало кто предполагал, что сборная Нидерландов может дойти до полуфинала чемпионата Европы. Поэтому выход голландцев в финал Евро будет сюрпризом», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.