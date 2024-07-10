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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Радченко: Англия будет играть в футбол, который не нравится болельщикам, но даёт результат

Радченко: Англия будет играть в футбол, который не нравится болельщикам, но даёт результат
Гарет Саутгейт
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Бывший футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы 2024 года Нидерланды — Англия. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зачем сборной Англии что-то менять? Англичане, наверное, в матче с Нидерландами будут играть в тот футбол, который не нравится болельщикам, но он даёт результат. Если такая тактика даёт результат, то Саутгейт ничего не будет менять.

Мало кто предполагал, что сборная Нидерландов может дойти до полуфинала чемпионата Европы. Поэтому выход голландцев в финал Евро будет сюрпризом», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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