Сычёв: «Зенит» — очевидный фаворит следующего сезона РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв считает, что «Зенит» является явным фаворитом следующего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. По его мнению, финансовые возможности клуба и качественный менеджмент являются ключевыми факторами успеха сине-бело-голубых.

«В „Зените“ сделали выводы из прошлого сезона и не хотят больше допускать подобной интриги — что плохо для болельщиков, она была интересной. У «Зенита» качественно работает менеджмент, есть у них возможности. Игроки у них — значит, они хорошо сработали. Если бы другие лучше сработали, игроки были бы у них.

«Зенит» заранее выиграл чемпионство следующего сезона РПЛ? Трудно так говорить, но на данный момент он выглядит очевидным фаворитом», — приводит слова Сычёва «Советский спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.