Вратарь Нидерландов Вербрюгген — о матче с Англией: мы хотим выйти в финал Евро-2024

Голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген высказался в преддверии матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Англии.

«По правде говоря, меня не волнует, кто наш соперник, я просто хочу, чтобы мы победили и вышли в финал. Конечно, ты всегда стараешься победить в основное время. Но если дело дойдёт до пенальти, мы будем готовы. Просто постараемся подготовиться как можно лучше с другими вратарями, нашими аналитиками и нашим персоналом», — приводит слова Вербрюггена официальный сайт УЕФА.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии оказалась сильнее Швейцарии, а Нидерланды обыграли национальную команду Турции.