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В ЦСКА заявили, что не получали официальных предложений по Чалову

В ЦСКА заявили, что не получали официальных предложений по Чалову
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Генеральный директор московского ПФК ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном уходе Фёдора Чалова из армейской команды. По словам функционера, ЦСКА не получал официальных предложений по Чалову. Ранее в СМИ возникали слухи об интересе к форварду со стороны европейских клубов.

«Ни одного официального предложения по Чалову не приходило», — приводит слова Бабаева интертнет-портал «РБ Спорт».

Напомним, Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.

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