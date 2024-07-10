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Сергей Ташуев: Франция разочаровала в игре с Испанией, счёт 2:1 не соответствует игре

Сергей Ташуев: Франция разочаровала в игре с Испанией, счёт 2:1 не соответствует игре
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Известный российский специалист Сергей Ташуев высказался по итогам игры 1/2 финала Евро-2024 между сборными Франции и Испании (1:2).

«Мне в целом импонирует испанский футбол. Даже не самые топовые команды Испании всегда стараются быть креативными и смотрибельными, играть в яркий футбол. Я считаю правильным направление испанского футбола, потому что футбол должен быть зрелищным.

Мало того что Франция не показала зрелищного футбола, так ещё и не показала прагматизм. Казалось, что в конце матча надо идти навалом и атаковать большими силами, а у них всё как-то спокойно и не спеша. Ждали, что что-то придумает Мбаппе или Дембеле где-то проскочит. Игра Франции разочаровала полностью, счёт 2:1 не соответствует игре.

Сетка плей-офф Евро-2024

Мбаппе в одном моменте остался один на один с защитником, но пробил выше ворот — как-то незряче. Мы привыкли к зрячим ударам, а он шандарахнул на силу, как будто игрок другой лиги. Результат закономерен. Хотелось бы, чтобы Испания встретилась в финале с Нидерландами», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    
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