Сергей Ташуев: Франция разочаровала в игре с Испанией, счёт 2:1 не соответствует игре

Известный российский специалист Сергей Ташуев высказался по итогам игры 1/2 финала Евро-2024 между сборными Франции и Испании (1:2).

«Мне в целом импонирует испанский футбол. Даже не самые топовые команды Испании всегда стараются быть креативными и смотрибельными, играть в яркий футбол. Я считаю правильным направление испанского футбола, потому что футбол должен быть зрелищным.

Мало того что Франция не показала зрелищного футбола, так ещё и не показала прагматизм. Казалось, что в конце матча надо идти навалом и атаковать большими силами, а у них всё как-то спокойно и не спеша. Ждали, что что-то придумает Мбаппе или Дембеле где-то проскочит. Игра Франции разочаровала полностью, счёт 2:1 не соответствует игре.

Мбаппе в одном моменте остался один на один с защитником, но пробил выше ворот — как-то незряче. Мы привыкли к зрячим ударам, а он шандарахнул на силу, как будто игрок другой лиги. Результат закономерен. Хотелось бы, чтобы Испания встретилась в финале с Нидерландами», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.