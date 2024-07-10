Осинькин: Горшков заходит в «Зенит» как футболист, который дублирует позицию Сантоса

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о футболисте санкт-петербургского «Зенита» Юрии Горшкове.

«Дуглас Сантос тоже не железный. В конце прошлого сезона он своим конкурентам достаточно игрового времени подарил. Есть ещё кубковые матчи. Ещё есть та самая конкуренция. Все понимают, что Горшков заходит в «Зенит» как футболист, который дублирует позицию. Но что будет после 1-го тура — зависит от Юры», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 24 июня «Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова из самарских «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом действует по схеме «3+1». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Юрий Горшков провёл 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.