Мусаев объяснил прогресс вратарей, вышедших из академии «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил прогресс голкиперов, которые являются выходцами из академии южного клуба.

«Я бы не назвал Латышонка и Адамова прямо своими воспитанниками. Всё-таки они 1998 года рождения, а Сафонов — 1999-го. В молодёжке тогда в основном играл Сафонов и не отдавал никому это место. Но периодически, когда Мотя уходил в основу, приходили другие ребята. Их прогресс показывает, что двухразовые тренировки в академии благоприятно сказываются на развитии наших вратарей.

Развитию их лучших качеств уделяется большое внимание. И подтверждение тому не только Сафонов, Латышонок и Адамов, но и Стас Агкацев, и Кокарев, который сейчас оставляет хорошее впечатление в Туле», — сказал Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.