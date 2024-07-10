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«Локомотив» и «Рубин» проведут контрольный матч в Москве

«Локомотив» и «Рубин» проведут контрольный матч в Москве
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В субботу, 23 июля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников в телеграм-канале клуба.

Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени. Матч пройдёт в закрытом формате: без зрителей и трансляции.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. «Рубин» расположился на восьмой строчке, заработав 42 очка. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», набрав 57 очков. Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля.

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