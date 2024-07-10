Игрок «Крыльев» Костанца рассказал, как проходит подготовка к новому сезону

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о подготовке к новому сезону.

«Подготовка к сезону проходит отлично. Мы будем готовы к первому матчу на 100 процентов. Мы всегда хотим занимать место в первой восьмёрке РПЛ, но, если смотреть по последнему сезону, мы могли быть и выше. Мы должны стабильно играть и усердно работать», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 чемпионата России на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 41 очко за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» 20 июля. Начало игры — в 17:30 мск.