Тарханов: без звёзд сборная Нидерландов средняя команда, у Англии больше шансов на финал

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов.

«Я думаю, что в матче Нидерланды — Англия больше шансов на победу у англичан, потому что у них больше звёздных игроков, чем у голландцев. Если же Голландия пройдёт Англию и выйдет в финал чемпионата Европы, это не будет сенсацией. В Голландии всегда был хороший футбол, и много воспитанников играет за рубежом.

Но эта маленькая страна, и не у них не всегда вырастают звёзды. Были периоды, когда сборная не могла доходить высоко на международных турнирах. Если есть звёздное поколение, команда играет хорошо, а если их нет, то это средняя команда», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.