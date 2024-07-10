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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тарханов: без звёзд сборная Нидерландов средняя команда, у Англии больше шансов на финал

Тарханов: без звёзд сборная Нидерландов средняя команда, у Англии больше шансов на финал
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Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что в матче Нидерланды — Англия больше шансов на победу у англичан, потому что у них больше звёздных игроков, чем у голландцев. Если же Голландия пройдёт Англию и выйдет в финал чемпионата Европы, это не будет сенсацией. В Голландии всегда был хороший футбол, и много воспитанников играет за рубежом.

Сетка плей-офф Евро-2024

Но эта маленькая страна, и не у них не всегда вырастают звёзды. Были периоды, когда сборная не могла доходить высоко на международных турнирах. Если есть звёздное поколение, команда играет хорошо, а если их нет, то это средняя команда», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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