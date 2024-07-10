Бабаев: в ЦСКА возможны трансферы, но пока позиции называть не буду

Генеральный директор московского ПФК ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, будут ли приобретения у армейской команды в летнее трансферное окно. Функционер заявил, что в течение пары дней появится какая-то конкретика. В то же время функционер отказался назвать позиции потенциальных усилений.

«Возможны ли трансферы на вход у ЦСКА? Да, возможны. Но позиции пока называть не буду. Я думаю, что в течение пары дней будет известно», — приводит слова Романа Бабаева интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».