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Бабаев: в ЦСКА возможны трансферы, но пока позиции называть не буду

Бабаев: в ЦСКА возможны трансферы, но пока позиции называть не буду
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Генеральный директор московского ПФК ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, будут ли приобретения у армейской команды в летнее трансферное окно. Функционер заявил, что в течение пары дней появится какая-то конкретика. В то же время функционер отказался назвать позиции потенциальных усилений.

«Возможны ли трансферы на вход у ЦСКА? Да, возможны. Но позиции пока называть не буду. Я думаю, что в течение пары дней будет известно», — приводит слова Романа Бабаева интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».

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