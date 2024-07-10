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Малышев: на данный момент Соболев — футболист «Спартака», он тренируется с командой

Малышев: на данный момент Соболев — футболист «Спартака», он тренируется с командой
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

«Ещё раз вынужден повторить, что не очень люблю комментировать слухи и какие-то обсуждения, происходящие неофициально. На данный момент Александр — футболист «Спартака». На данный момент он тренируется с командой. Может ли быть такое, что кто-то из текущего состава покинет команду? Теоретически, наверное, может. Принято ли решение на данный момент? Нет. Никаких решений по футболистам на выход сейчас нет», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Александра Соболева. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл 27 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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