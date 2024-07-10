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Гендиректор «Спартака»: никто в клубе не мог сказать Зиньковскому, что он не нужен команде

Гендиректор «Спартака»: никто в клубе не мог сказать Зиньковскому, что он не нужен команде
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о футболисте красно-белых Антоне Зиньковском.

— Что скажете о слухах про Зиньковского, что ему сказали прямым текстом, что он не нужен команде.
— Совершенно ответственно заявляю, что никто в клубе: ни я, ни спортивный директор, ни тренер — не могли ему такого сказать. Это чьи-то домыслы, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

28-летний Зиньковский имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до июня 2027 года. В минувшем сезоне в активе полузащитника 37 матчей, четыре гола и одна результативная передача. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зиньковского в € 3 млн.

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