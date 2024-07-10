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В «Спартаке» ответили Герману Ткаченко, заявившему, что бюджет клуба — € 50–70 млн

В «Спартаке» ответили Герману Ткаченко, заявившему, что бюджет клуба — € 50–70 млн
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил агенту Герману Ткаченко, который накануне в интервью заявил, что бюджет клуба составляет € 50–70 млн. По словам функционера, трансферный бюджет красно-белых меньше той суммы, которую озвучил агент.

«Финансовая поддержка от наших акционеров и спонсоров, безусловно, есть. Трансферный бюджет на летнее трансферное окно у нас также есть. Но я не подтверждаю цифру, которую назвал Герман Ткаченко. Бюджет сейчас меньше», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».

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