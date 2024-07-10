В «Спартаке» прокомментировали информацию о переходе Барко

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о полузащитнике «Ривер Плейт» Эсекьеле Барко. Напомним, ранее появилась информация, что красно-белые предложили $ 16 млн (около € 15 млн) за аргентинского футболиста.

«Трансфер Барко ещё не состоялся. На данный момент я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что трансфер состоится. Он был у нас в списке, мы его смотрели, но на данный момент ничего не подписано», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день «Спартак» и «Ривер Плейт» обсуждают структуру выплат. Известно также, что зарплата Барко в Москве составит € 2,5 млн. Сделка между сторонами должна быть оформлена на следующей неделе.