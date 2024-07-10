В «Спартаке» прокомментировали слова агента Актюркоглу об отказе переходить в клуб

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о словах агента турецкого полузащитника Керема Актюркоглу об отказе от перехода в клуб.

— Агент Актюркоглу заявил, что игрок отказался от «Спартака» из-за еврокубков. Насколько часто встречается такая формулировка?

— Вы должны понимать, что комментарии агента зачастую не соответствуют действительности, а направлены на пиар игрока и попытку куда-то пристроить. Конкретно по этому футболисту мы не комментируем. Но это не секрет — давно известно, что возможность привезти серьёзного игрока, выступающего в национальной сборной, зачастую ограничена в связи с тем, что российские клубы на данный момент не участвуют в еврокубках», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.