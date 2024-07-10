Глава РПЛ Алаев: трансферы «Зенита»? Уверен, что борьба будет, как в прошлом сезоне

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о летней трансферной кампании санкт-петербургского «Зенита».

«Что касается трансферов «Зенита», в прошлом году тоже все были уверены, что интриги не будет. Её и тогда все похоронили. Понятно, что «Зенит» фаворит. Год столетия, гегемон, трансферы. Менеджмент у них хорошо работает. Но я уверен, что будет жаркая борьба, как и в прошлом сезоне. И наверху, и внизу», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля. В 1-м туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов».