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Глава РПЛ Алаев: все клубы недовольны календарём на новый сезон

Глава РПЛ Алаев: все клубы недовольны календарём на новый сезон
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что все клубы РПЛ недовольны календарём на новый сезон.

«В календаре РПЛ 300 ограничений. И так оказалось, что в приемлемом варианте получился ремейк последнего тура «Краснодар» — «Динамо». Но никакого заговора нет! Так получилось случайно. Прикольно же наоборот.

— Сколько клубов недовольны календарём?
— Все. Каждый из руководителей 16 клубов хочет себе максимально комфортный календарь. Но никакого крена в сторону какого-то клуба нет. Все видят, что у кого-то раньше или позже будут тяжёлые участки», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сезон-2024/2025 чемпионата России по футболу стартует 20 июля. 1-й тур пройдёт с 20 по 21 июля, заключительный — 24 мая 2025 года.

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