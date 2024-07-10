РПЛ подписала спонсорское соглашение с «Балтикой»

Российская Премьер-Лига подписала спонсорское соглашение с компанией «Балтика». Заключение сотрудничества прокомментировал президент РПЛ Александр Алаев.

«От лица лиги хочу поблагодарить компанию «Балтика». Это долгожданное событие. Российский и очень известный бренд, который возвращается в родные пенаты. Нам приятно, что компания проявила интерес к РПЛ. Контракт на два года — первый шаг к длинному сотрудничеству», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо» (56).

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля. Из Первой лиги поднялись подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».