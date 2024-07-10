Саутгейт — о матче с Нидерландами: Англия готова ко всему

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался в преддверии матча 1/2 финала Евро-2024 с национальной командой Нидерландов.

«Рональд Куман — опытный тренер. Мы готовы ко всему. Это будет увлекательный матч с обилием хороших игроков на поле. Нам надо будет сделать шаг вперёд по сравнению с прошлым матчем. В плане силы соперника это тоже шаг вперёд. И мы к этому готовы», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии оказалась сильнее Швейцарии, а Нидерланды обыграли национальную команду Турции.