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Главный тренер «Краснодара» оценил прогресс новичка клуба, воспитанника «Зенита» Козлова

Главный тренер «Краснодара» оценил прогресс новичка клуба, воспитанника «Зенита» Козлова
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о прогрессе новичка южного клуба Данилы Козлова, который в прошлом сезоне выступал за «Балтику» и является воспитанником «Зенита».

«За те 15 матчей в «Балтике» (с Кубком) Данила проявил себя очень ярко — и в тактико-техническом отношении, и в плане объёма работы. В некоторых играх Козлов пробегал больше 13 километров. Такие качества, конечно, подкупают. К тому же ему всего 19 лет. Но это достаточно маленький отрезок, поэтому я сейчас поменьше говорил бы о Дане. Ему нужно сконцентрироваться и много работать. Он только в начале своего пути. Но предпосылки для роста большие», — рассказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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