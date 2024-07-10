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Гендиректор «Спартака»: Соболев не выражал мне недовольство приходом Виллиана Жозе

Гендиректор «Спартака»: Соболев не выражал мне недовольство приходом Виллиана Жозе
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что нападающий красно-белых Александр Соболев не выражал недовольство приходом форварда Виллиана Жозе.

— Писали, что Соболев выразил недовольство трансфером Виллиана Жозе. Так ли это?
— Мне не выражал (улыбается), — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 1 июля 2024 года московский «Спартак» подписал 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе, который ранее выступал за «Бетис». Стороны заключили контракт на два года.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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