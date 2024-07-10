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Большой футбольный день пройдёт в парке «Остров Мечты»

14 июля, в день финала чемпионата Европы по футболу, «Остров Мечты» и футбольная академия «Чертаново» проведут Большой футбольный день для гостей парка. Мероприятия пройдут в южном ландшафтном парке и Dream Game Center «Острова Мечты» по адресу: проспект Андропова, д.1.

Посетителей ожидают митап с участием известных спортсменов, мастер-классы от футболистов и тренеров, просмотр финального матча чемпионата Европы по футболу в компании экс-игрока сборной России Игоря Чугайнова и популярных спортивных блогеров Майка Крапивникова и Светы Думич.

С 14:00 до 15:00 в южном ландшафтном парке «Острова Мечты» пройдет неформальный паблик-ток. Тренеры и спортсмены расскажут о последних трендах футбольной подготовки и дадут ценные советы для родителей, чьи дети хотят заниматься футболом.

С 15:30 до 17:00 состоится футбольный мастер-класс: под руководством профессиональных тренеров и футболистов гости смогут разучить несколько финтов.

После окончания мероприятия гости смогут посмотреть финальный матч чемпионата Европы в компании спортсменов и блогеров, а болельщик, угадавший точный счёт матча, получит специальный приз от организаторов.