Нидерландский журналист поделился ожиданиями от полуфинала с Англией на Евро

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы 2024 года Нидерланды — Англия. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

«Полуфинал Евро — это очень важное испытание для Нидерландов. Англия очень сильна в обороне и обладает большим количеством индивидуального таланта. Так что это будет нелегко. Вероятно, с Англией будет сложно, потому что они выше в рейтинге ФИФА, чем Нидерланды», — сказал Каптейнс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.