Нападающий Нидерландов Гакпо: пока Евро-2024 складывается для нас успешно

Футболист сборной Нидерландов Коди Гакпо высказался в преддверии матча 1/2 финала Евро-2024 с национальной командой Англии.

«Пока турнир складывается для нас успешно. Я чувствую, что мы уже сделали шаг вперёд по сравнению с прошлым чемпионатом мира. Я рад быть частью всего этого. Мы в полуфинале, и это ещё не конец турнира. Каждый полуфиналист хочет выйти в финал. Это касается и нас. Мы очень хотим сыграть в финале», — приводит слова Гакпо официальный сайт УЕФА.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии оказалась сильнее Швейцарии, а Нидерланды обыграли национальную команду Турции.