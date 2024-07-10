Нидерландский журналист рассказал, что в стране ждут экстрадиции Промеса

Ерун Каптейнс, нидерландский журналист издания De Telegraaf, рассказал, что в стране ждут экстрадиции экс-нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Сейчас имени Квинси Промеса нет в СМИ Нидерландов. Все ждут его экстрадиции», — сказал Каптейнс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 1 июля пресс-служба московского «Спартака» объявила, что Квинси Промес покинул клуб. При этом московская команда выразила надежду на возобновление сотрудничества с Промесом.

32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде он провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу красно-белые заняли пятое место в таблице.