Голкипер Англии Пикфорд: мне нравится играть под давлением

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд признался, что получает удовольствие, играя под большим давлением.

«Мне нравится играть под давлением, у меня тогда всё получается. Я живу мечтой. Если вам не нравится то, что вы делаете, если вы не любите играть в футбол, то какой в этом смысл?» — приводит слова Пикфорда официальный сайт УЕФА.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии оказалась сильнее Швейцарии, а Нидерланды обыграли национальную команду Турции.