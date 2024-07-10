Лучший бомбардир Первой лиги Окоронкво, скорее всего, покинет «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что нападающий Джонатан Окоронкво с большой долей вероятности покинет клуб.

«Скорее всего, он продолжит карьеру в другом клубе», — сообщил Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В прошлом сезоне Окоронкво на правах аренды выступал за тульский «Арсенал» и стал лучшим бомбардиром Мелбет Первой лиги, забив 17 голов в 30 встречах. При этом четыре гола 20-летний футболист забил с 11-метровых ударов.

Напомним, Окоронкво является игроком «Краснодара», арендованным тульским клубом в июле 2023 года. В общей сложности нигерийский футболист провёл на поле 2458 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с краснодарским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.