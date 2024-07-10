Сёмин определил фаворита в матче между Англией и Нидерландами в 1/2 финала Евро

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче между сборными Англии и Нидерландов в 1/2 финала чемпионата Европы в Германии.

«В этой паре я бы отдал предпочтение Англии. Сборная Англии — это очень высокое качество игроков, которые стараются. Уж они-то должны сыграть хороший матч после плохих. Несмотря на то что плохие игры всё равно позволяли им пройти дальше», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии оказалась сильнее Швейцарии, а Нидерланды обыграли национальную команду Турции.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).