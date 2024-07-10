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Соболев убрал фото в форме «Спартака» в «Телеграме» на фоне слухов о переходе в «Зенит»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев убрал фото в форме красно-белых в «Телеграме» на фоне слухов о переходе в «Зенит».

Сегодня, 10 июля, Соболев изменил фото в своём телеграм-канале. Вместо фото с Кубком России в форме «Спартака» теперь находится фотография Соболева со своей семьёй.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Александра Соболева. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов.

Напомним, 27-летний Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.