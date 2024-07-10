Точилин назвал российских футболистов, которые не уступают Ямалю

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин сравнил российских футболистов Сергея Пиняева, Константина Тюкавина и Арсена Захаряна с нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем.

«У нас не менее умные, интеллектуальные молодые футболисты есть, которые не уступают Ямалю. Зарекомендовал себя Пиняев из «Локомотива», Тюкавин из «Динамо», Захарян из «Реала Сосьедад». Они в другом уступают — в физических кондициях и скорости принятия решений. Ямаль в этом плане лучше наших футболистов. Но он играет в одной из ведущих команд Европы. Он прогрессирует там, играя с такими же мастерами.

У нас в чемпионате скорости нейтральные. Если бы Пиняев переехал играть в Испанию в детстве, то он изначально бы был в той среде, где приходилось бы гораздо быстрее принимать решения, быстрее работать с мячом. В Российской Премьер-Лиге соревновательная часть уступает ведущим чемпионатам. Интересно будет посмотреть на второй сезон Захаряна в Испании. Нашим футболистам надо уезжать, чтобы расти. Надо планку поднимать, у нас меньше давления», — приводит слова Точилина Legalbet.