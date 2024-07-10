«Чудес не будет». Терёхин — о возможном чемпионстве «Динамо» в новом сезоне РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терёхин поделился ожиданиями от выступления московского клуба в новом сезоне РПЛ.

«Хочется, чтобы не только «Динамо», но и другие московские клубы составили конкуренцию «Зениту», но будет тяжело. У «Динамо» в прошлом году был шанс, но не получилось, а год на год не приходится, неизвестно, что будет в этом году. Думаю, чудес не будет, «Зенит» — фаворит в борьбе за чемпионство. «Динамо» будет тяжело повторить прошлогодний результат, который был добыт на кураже. Сомневаюсь, тяжело с «Зенитом» бороться за чемпионство, объективно», — приводит слова Терёхина Legalbet.

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Новый сезон чемпионата бело-голубые начнут домашним матчем в 1-м туре с воронежским «Факелом» 20 июля. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 20:00 мск.