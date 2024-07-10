«Вы думаете дело только в словах?» Галактионов — об уходе Глушенкова и Миранчука

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе полузащитников Антона Миранчука и Максима Глушенкова из стана железнодорожников.

— Вы пытались донести до руководства, что Миранчук и Глушенков вам нужны?

— Вы думаете дело только в словах? Вопрос ещё и в условиях. Руководство клуба знает мою позицию, все всё прекрасно понимают. Но дело не только в желании. Есть ещё установленные правила в клубе, определённые финансовые моменты, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, перешедшего в «Зенит», ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.