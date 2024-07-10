Михаил Галактионов рассказал о будущем Сильянова в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о будущем 23-летнего защитника Александра Сильянова в клубе.

«В «Локомотив» не приходило ничего официального по Сильянову. Не говорили и не собираемся. Сильянов не продаётся, он основной игрок «Локомотива», мы на него рассчитываем как на игрока нашей команды и сборной», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сильянов выступает за «Локомотив» с 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.