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Галактионов: для Глушенкова условия «Локомотива» и «Зенита» несоизмеримы

Галактионов: для Глушенкова условия «Локомотива» и «Зенита» несоизмеримы
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал причину ухода полузащитника Максима Глушенкова из стана железнодорожников.

«У Глушенкова была опция, которой воспользовалась другая сторона. Те личные условия, которые предложил «Локомотив» для его сохранения, несоизмеримы», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

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