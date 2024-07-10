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Главный тренер «Локо» Галактионов: не хочу участвовать, хочу выигрывать

Главный тренер «Локо» Галактионов: не хочу участвовать, хочу выигрывать
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал об амбициях команды на предстоящий сезон.

«Не было строго регламентированных совещаний. Совет директоров ещё не проводился и только предстоит перед стартом чемпионата. Все прекрасно понимают, что «Локомотив» — топ-клуб, который должен находиться в лидерах и в чемпионате, и в Кубке страны. Поэтому я лично не хочу участвовать — хочу выигрывать. Думаю, что ребята такого же мнения», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

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