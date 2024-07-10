Гендиректор «Спартака»: мы поддерживаем отношения с «Нефтчи» и обязательно с ними сыграем

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о возможном товарищеском матче с узбекистанским футбольным клубом «Нефтчи».

«На данный момент у нас запланированы матч с «Динамо» на их стадионе, а потом домашний матч с командой из Узбекистана. Дальше будет видно. Мы поддерживаем дружеские отношения с руководством «Нефтчи» и обязательно с ними сыграем. На данный момент назвать конкретную дату не могу», — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Зенит», заработавший 57 очков. Отметим, что это чемпионство стало для сине-бело-голубых шестым подряд. Также клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем Кубка России.

Новый сезон РПЛ красно-белые начнут выездным матчем с «Оренбургом» в 1-м туре. Игра состоится 21 июля. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:30 мск.