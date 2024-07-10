«Краснодар» объявил о возвращении Юрия Газинского

34-летний полузащитник Юрий Газинский вновь будет играть за «Краснодар». Об этом сообщает официальный сайт южан. Личный контракт с Газинским подписан до 30 июня 2025 года.

«Газинский – легенда чёрно-зелёных. На счету 34-летнего полузащитника 282 матча за «Краснодар» (второй результат в истории клуба вслед за Сергеем Петровым) и 20 793 минуты игрового времени (третий результат в истории). Он забил за «быков» 14 голов и отдал 27 результативных передач», — говорится в заявлении на официальном сайте «Краснодара».

Газинский ранее играл за «Краснодар» в период с 2013 по 2022 год. Предыдущим клубом игрока был «Урал», который он покинул по окончании минувшего сезона РПЛ. В прошедшем розыгрыше чемпионата 34-летний Газинский получил травму плеча и поэтому сыграл за «шмелей» всего восемь матчей, в которых голевыми действиями не отметился. Ранее в своей профессиональной карьере футболист успел также поиграть за московское «Торпедо» и «Луч-Энергию».