Юрий Жирков рассказал, за что он играл в составе ЦСКА и Зенита

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о том, за что футболисты играли в ЦСКА и «Зените». Игрок выступал в составе обоих клубов.

«Играл ли я за эмблему? Да, в ЦСКА у нас все играли за эмблему.

За стрелку в «Зените»? Когда перешёл в «Зенит», играл за город и болельщиков. Мой переход был воспринят так себе, были небольшие прения — болельщики освистывали, но потом всё стало нормально», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, в ходе профессиональной карьеры Жирков успел поиграть за «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА.