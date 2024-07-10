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Мурад Мусаев: была надежда на «Ростов», и они дали бой «Зениту»

Мурад Мусаев: была надежда на «Ростов», и они дали бой «Зениту»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о последнем туре Российской Премьер-Лиги, в котором решалась судьба чемпионства клуба. «Ростов» играл с «Зенитом» и мог принести титул «быкам», но потерпел поражение.

— Признайтесь честно, была надежда на помощь соседей?
— Да, конечно, была надежда, несмотря на то что «Зенит» был явным фаворитом. «Ростов«» — хорошая команда, они провели неплохой сезон, у них есть свой стиль. Я понимал, что они могут доставить «Зениту» проблемы, и они их доставили. К сожалению, пропустили гол, которого можно было избежать. Но «Ростов» дал бой, — рассказал Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Краснодар» по итогам сезона-2023/2024 занял второе место в РПЛ, отстав от «Зенита» на одно очко.

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