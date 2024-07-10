Юрий Газинский объяснил своё возвращение в «Краснодар»

34-летний российский полузащитник Юрий Газинский высказался о подписании контракта с «Краснодаром». Сегодня, 10 июля, южане объявили о возвращении футболиста в команду. Личный контракт с Газинским подписан до 30 июня 2025 года.

«Я навсегда чёрно-зелёный», — приводит слова Газинского пресс-служба «Краснодара» в социальных сетях.

Газинский ранее играл за «Краснодар» в период с 2013 по 2022 год. Предыдущим клубом игрока был «Урал», который он покинул по окончании минувшего сезона РПЛ. В прошедшем розыгрыше чемпионата 34-летний Газинский получил травму плеча и поэтому сыграл за «шмелей» всего восемь матчей, в которых голевыми действиями не отметился. Ранее в своей профессиональной карьере футболист успел также поиграть за московское «Торпедо» и «Луч-Энергию».