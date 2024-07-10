«Балтика» объявила о трансфере нападающего Стефановича

Нападающий Илья Стефанович перешёл из московского «Торпедо» в «Балтику», сообщает пресс-служба калининградцев в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что сумма перехода футболиста в «Балтику» составит 15 млн рублей плюс бонусы. Стефанович станет для калининградцев альтернативой нападающему «Оренбурга» Владимиру Писарскому, по переходу которого появились сложности.

Илье Стефановичу 28 лет. За московское «Торпедо» он выступал с начала 2023 года, когда он пополнил ряды автозаводцев, перейдя из астраханского «Волгаря». В минувшем сезоне Первой лиги Стефанович отыграл за «Торпедо» 28 матчей во всех соревнованиях, в которых забил восемь голов и оформил одну голевую передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет € 500 тыс.