Мурад Мусаев выделил лучший матч «Краснодара» весной 2024 года

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о лучшем матче команды весной 2024 года.

— Очень понравилась игра с «Факелом». 60 минут против «Динамо» было хорошо в плане контроля, высокого прессинга, переходов. Но против Воронежа мне понравилось, и как атаковали, и как оборонялись. Надо отдать должное Ташуеву: при нём «Факел» действовал смело и хотел играть в футбол, прессинговал.

— Ташуев вроде бы и в «Краснодаре» когда-то ставил такую игру.

— Возможно. Честно скажу: я плохо помню тот «Краснодар». Но Евгений Калешин — он был тогда капитаном — мне рассказывал, как тренировочный процесс строился, и о принципах игры. Наверное, это можно назвать краснодарским стилем, — рассказал Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.