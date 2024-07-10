«Это провал». Во Франции высказались о вылете сборной с Евро-2024

Авторитетное французское издание L'Equipe высказалось об игре сборной Франции в матче полуфинала Евро-2024 с Испанией (1:2). После этого поражения французы выбыли из турнира в шаге от финала.

«Франция была технически превзойдена Испанией — она оказалась неспособна вывести её из своей стихии. Команда отдала преимущество, безуспешно пытаясь вновь и вновь атаковать. Она уезжает из Германии с горечью от поражения и сомнениями на душе. Это болезненный провал, ведь лучшая европейская сборная последних двух чемпионатов мира была сбита с ног и просто пинала мяч, будучи не в состоянии оказывать давление. Команда была беспомощна словно дети перед гигантским быком. Ни один из игроков центра поля не управлялся достаточно хорошо с мячом, никто из них не был хорош и без мяча. Дешам даже не скрывал своего раздражения в перерыве из-за того, что команда уже не идёт вперёд.

Килиана Мбаппе, даже без маски, было трудно узнать: он помешал в потенциале классному удару Брэдли Барколы, упустив бесхозный мяч на 86-й минуте. Совершенно странная игра, но и, конечно, не Бразилия 1970 года. Команда, умеющая лучше всех играть в футбол на турнире, больше не пыталась забить, что мы и видели во втором тайме. Зрелищность игры постепенно подала, но доминирование Испании в этом матче оставалось безоговорочным, соответствуя её культуре игры», — сказано в анализе от L'Equipe.

Напомним, на девятой минуте встречи сборных Испании и Франции счёт открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте равенство восстановил 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.