В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к экс-вратарю «Динамо» Шунину

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался об интересе клуба к бывшему вратарю московского «Динамо» Антону Шунину.

«Интересуются ли «Химки» Антоном Шуниным? На сегодняшний день этой фамилии нет в нашем списке», — приводит слова Оленева «РБ Спорт».

Напомним, 1 июля московское «Динамо» объявило об уходе Шунина в связи с истечением срока действия его контракта. Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.