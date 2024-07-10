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Немецкие СМИ извинились перед Кукурельей за отношение к нему местных фанатов на Евро-2024

Немецкие СМИ извинились перед Кукурельей за отношение к нему местных фанатов на Евро-2024
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Немецкие СМИ подвергли критике своих фанатов за отношение к испанскому защитнику Марку Кукурелье и извинились перед ним. Об этом сообщает портал AS, который собрал реакцию немецких СМИ. Местные фанаты освистывали Кукурелью во время матча 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

Так, Kicker называет реакцию немецких фанатов «позорной, глупой и противоречащей идее честной игры».

Газета Die Welt опубликовала извинения в форме открытого письма на испанском языке, в котором в том числе указано следующее: «От имени многих немцев я хочу извиниться за неспортивное поведение многих болельщиков в полуфинале в отношении Кукурельи. Это было неспортивно, это было несправедливо, а также это была довольно простая передача ответственности с игроком сборной Германии на испанца».

Напомним, в матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией, который завершился со счётом 2:1 (1:0 д. вр.), случился спорный эпизод: на 107-й минуте встречи мяч после удара немецкого игрока попал в руку испанскому защитнику Марку Кукурелье. Однако главный арбитр встречи Энтони Тейлор не усмотрел в данном эпизоде нарушения правил со стороны испанца.

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