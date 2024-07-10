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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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Фанаты сборной Нидерландов напали на бар, где сидели англичане перед полуфиналом Евро-2024

Фанаты сборной Нидерландов напали на бар, где сидели англичане перед полуфиналом Евро-2024
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Фанаты сборной Нидерландов напали на бар, где отдыхали английские болельщики в преддверии полуфинального матча Евро-2024 между этими командами.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Нидерландов на пути к полуфиналу обыграла в плей-офф Евро-2024 национальные команды Румынии (3:0) и Турции (2:1). Англичане в 1/8 финала победили в дополнительное время сборную Словакии (2:1 д. вр.), а в 1/4 финала прошли Швейцарию (1:1, 5:3 пен.) в серии послематчевых пенальти.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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