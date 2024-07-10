Сулейманов гипнотизировал мяч, на поле вылетела птичка. Фото с матча «Локо» — «Партизан»

10 июля в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» в товарищеском матче «Локомотив» вничью сыграл с «Партизаном». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Партизан» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Партизан» — хорошая команда. Ребята быстро работают с мячом, есть хорошие исполнители. Понятно, может, нет такой свежести, но это достаточно неплохая команда», — передаёт слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. «Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии сезона-2023/2024, победителем стала «Црвена Звезда».