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«Вовремя один мальчуган сравнял». Мостовой высказался о выходе Испании в финал Евро

«Вовремя один мальчуган сравнял». Мостовой высказался о выходе Испании в финал Евро
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Бывший российский футболист Александр Мостовой, выступавший за испанские клубы, высказался о победе сборной Испании в матче с Францией в 1/2 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«Испания в финале! Да, предсказывал, что будет трудная борьба, где-то 1:1, может быть, в один мяч кто-то выиграет. Слава богу, что выиграла Испания. Потому что вовремя один вундеркинд, мальчуган (16-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль. — Прим. «Чемпионата») сравнял. Да и потом сразу увеличили преимущество. Да, 2:1, но Франция могла сравнять в конце, прекрасный момент был у Мбаппе и Эрнандеса. Да в принципе всё шло к ничейному результату. Другое дело, что мы все рады, что Испания победила!» — сказал Мостовой в своём телеграм-канале.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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