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«Родина» объявила о переходе Йорди Рейны из «Торпедо»

«Родина» объявила о переходе Йорди Рейны из «Торпедо»
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Нападающий московского «Торпедо» Йорди Рейна стал игроком «Родины», сообщает пресс-служба московского клуба в социальных сетях. Подробности трансфера не разглашаются.

«Йорди, желаем успехов в «Родине» и ждём свершений на поле!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

30-летний Йорди Рейна стал игроком московского «Торпедо» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне он провёл за автозаводцев 22 матча во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Напомним, московская «Родина» заняла по итогам прошедшего сезона пятое место в Первой лиге. Команда по дополнительным показателям уступила право на участие в стыковых матчах за выход в РПЛ тульскому «Арсеналу».

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